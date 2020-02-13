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精測未受疫情影響 盼第2季第3季陸續成長

最新更新：2020/02/13 16:52

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）測試介面廠中華精測總經理黃水可今天表示，武漢肺炎疫情對公司沒影響，客戶訂單沒變化，期待第2季和第3季陸續成長。

精測今天下午舉行線上法人說明會。法人問及中國武漢肺炎疫情影響，黃水可指出，目前沒影響，後續待觀察。

對於客戶是否有砍單的動作，黃水可表示，目前沒有發生，沒有任何變化。

展望今年營運，黃水可指出對今年發展有充足的信心，期待第2季和第3季陸續成長，第1季和第4季預期季節性調整。公司持續招募員工，擴充產能，今年對探針卡業績發展有信心。

觀察5G應用布局，黃水可表示，客戶作業持續進行中，期待未來持續成長。

累計去年全年精測合併營收新台幣33.9億元，較前年32.79億元成長3.3%，去年稅後淨利6.25億元，較前年7.16億元下滑12.7%，去年全年每股稅後純益19.07元，低於前年EPS 21.84元。

精測董事會12日通過盈餘分配案，將提升股東股利分配率到52%，擬配發每股現金股利10元。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：黃國倫）1090213

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