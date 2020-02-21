NCC：防疫徵用頻道不得斷訊 違者恐涉營運不當

（中央社記者吳柏緯台北21日電）為避免大享停止提供緯來育樂台、緯來日本台、東森幼幼台、東森戲劇台等4頻道訊號給北都，引發斷訊危機，NCC今晚做出決議，要求大享在防疫徵用期間不得斷訊，同時要求北都送交營運計畫變更。

由於授權費談不攏，頻道代理商大享預計22日零時，停止提供緯來育樂台、緯來日本台、東森幼幼台、東森戲劇台等4頻道訊號給有線電視業者北都，由於這些都是熱門頻道，加上北都的訂戶數將近10萬戶，影響層面大，引起關注。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天下午舉行委員會，討論相關議案並做出決議。

NCC代理主委陳耀祥指出，台灣目前處於武漢肺炎的疫情之中，基於「傳染病防治法」，這些頻道都已被政府徵用，負有播送防疫內容的義務，加上斷訊將會造成收視戶權益受損的問題，因此委員會決議，請頻道商不要斷訊，否則將會違反「衛星廣播電視法」中，涉及營運不當的條文。

除了要求大享不得任意斷訊之外，NCC同時也做出決議，要求北都應依「有線廣播電視法」規定，提出營運計畫變更，內容包含上下架申請、消費者補償等，若未依規定提出而發生斷訊，也可能涉及營運不當。（編輯：趙蔚蘭）1090221