訊連加大投資研發行銷 看疫情不影響業績

（中央社記者吳家豪台北25日電）多媒體廠商訊連科技今天召開法人說明會表示，今年將擴大投資研發及行銷，看好B2C產品將恢復相當幅度的正成長、行動App營收維持高成長，且武漢肺炎對整體營收沒有負面影響。

訊連2019年第4季營收達新台幣4.01億元，年減2.5%；營業利益7100萬元，年減33%，淨利9200萬元，年增14.8%，稅後基本每股盈餘（EPS）1.09元，年增14.7%。

以2019年全年來看，訊連營收14.55億元，年減8.5%；淨利3.8億元，年增15.5%，稅後基本每股盈餘4.53元，年增16.8%。

訊連主打B2C（企業對消費者）市場的PC-Create系列產品在2019年底總訂閱人數達6萬1000人，超出原本估計的5萬8000人。年約用戶占比從2018年底的78%提升至2019年底的91%，目前年約用戶續約率約66%、符合預期。

訊連科技董事長黃肇雄表示，訊連轉投資的玩美移動公司於去年第4季轉虧為盈，訊連去年第4季認列投資收入3481萬元，優於2018年第4季認列投資損失1579萬元，大幅挹注業外收入。

黃肇雄說，訊連3大成長型產品線中，B2C的PC-Create產品轉為訂閱制取得成功，行動App及FaceMe人臉辨識產品也持續成長，但3大成長型產品線占2019年營收比重不到4成，仍有逾6成營收來自傳統PC品牌綑綁銷售產品。

他表示，2020年訊連將擴大投資研發及行銷，加快各產品線未來的成長。去年全年訊連研發費用成長7.1%，去年第4季研發費用成長17.2%。研發人員總數來看，今年1月已年增20%，預期今年全年總數將成長10%。

黃肇雄認為，武漢肺炎對訊連營運及營收沒有負面影響，一方面因為訊連沒有生產線，以提供軟體為主；另一方面是訊連營收大部分來自網路下載，消費者直接到實體店面購買的比例很低。

黃肇雄指出，訊連在2019年共簽署價值約5000萬元的FaceMe人臉辨識應用合約，大部分未認列在2019年營收中；今年1月訊連整體營收年增27%，成長主因之一來自FaceMe逾2000萬元的營收認列，看好未來2到3年大有可為。

他也強調，訊連從2018年底開始轉型，預計花費3年時間，到2021年完成第一階段計畫。2019年是最不好的一年，2020年將是乘勝追擊的一年，業績應會成長，也是加大投資力道的一年，因此獲利不是今年的重點，看好2021年會有更多成果。（編輯：張均懋）1090225