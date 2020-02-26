訊連2大動能挹注 法人估今年獲利續創高

（中央社記者吳家豪台北26日電）法人表示，多媒體廠商訊連科技持續轉型訂閱制，數位創作軟體的iOS版本及FaceMe人臉辨識營收挹注為2020年兩大亮點，預估今年稅後淨利將年增14.7%、續創新高。

訊連2019年營收新台幣14.55億元，年減8.5%；稅後淨利3.8億元，年增15.5%，主要因為子公司玩美移動虧損縮減、於去年第4季順利轉虧為盈，帶動訊連2019年每股盈餘（EPS）達4.53元、為近4年高點。

投顧法人分析，訊連2020年開始進入循環訂閱的良性成長，受矚目的人臉辨識產品FaceMe持續有合作案進行，預計2020年下半年開始有較明顯營收挹注，預估訊連2020年營收將達16.27億元、年增11.8%。

考量玩美移動導入電商平台成效卓越、轉虧為盈無虞，法人上修訊連2020年稅後淨利預估值32%至4.36億元，將年增14.7%；預期今年每股盈餘為5.18元，看好獲利持續創高。

法人表示，訊連軟體的iOS版本及FaceMe於2020年貢獻可期，玩美移動轉盈也可望挹注獲利，維持「區間操作」投資評等，目標價從98元上修至130元。（編輯：鄭雪文）1090226