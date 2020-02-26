防疫大作戰 儒鴻聚陽台南企業拚3月出貨隔離衣

（中央社記者潘羿菁台北26日電）防疫物資備援啟動，經濟部號召台灣成衣廠生產隔離衣，儒鴻、聚陽與台南企業內部成立專案小組，3家公司今天均回應，全力配合政府防疫，最快3月陸續出貨，盼讓第一線醫療人員物資不匱乏。

武漢肺炎疫情延燒，經濟部掌握國內口罩產能之外，也備援醫護人員隔離衣，日前已經與國內的原料供應商、製造商聯繫，接洽儒鴻、聚陽、台南企業與神采等成衣廠。

儒鴻表示，雖然主要生產機能運動服飾，不過當前為抗疫非常時期，公司接獲政府詢問，馬上允諾將全力配合。目前由經濟部協調布廠出貨，將布料交至工廠生產為成品，公司內部正在調度人力與生產地點，一定會在台灣製作，以趕上交貨期。

聚陽表示，2月中旬就與經濟部展開隔離衣生產細部討論，包括布料供應、分配件數與交貨時間等，由於時間緊迫，決定由嘉義打樣工廠負責生產；公司過去在SARS期間曾參與政府隔離衣生產計畫，如今再度加入，運作起來不陌生，一旦拿到布料就可立即生產，表定3月陸續交貨。

台南企業回應，接獲經濟部詢問支援後，馬上啟動因應，現已規劃台南廠區負責生產隔離衣，該廠區約有70名員工，預計3月中旬開始出貨。

儒鴻擬分配1/5件數，等同於20萬件左右，聚陽與台南企業預估分配件數相當。

3家公司均強調，抗疫期間將會全力配合政府需求，盼望發揮產能貢獻，讓第一線醫護人員物資不匱乏。（編輯：楊玫寧）1090226