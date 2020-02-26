奇力新去年每股賺4.71元 擬配息3.5元

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件廠奇力新去年稅後淨利新台幣11.47億元，每股稅後純益4.71元，公司擬配發現金股利每股3.5元，配息率約74.3%。奇力新規劃6月5日舉行股東會。

奇力新董事會今天通過去年度合併財報，去年合併營收158.7億元，較前年175.53億元減少9.58%，去年合併毛利率23.21%，較前年34.92%減少11.71個百分點，去年合併營業利益12.24億元，合併營益率7.71%，較前年21.78%減少14.07個百分點，去年歸屬母公司業主淨利11.47億元，較前年28.82億元減少60.2%，去年每股稅後純益（EPS）4.71元，低於前年EPS 11.54元。

奇力新積極布局越南市場，公司公告去年11月13日到今天為止，子公司奇力新控股（香港）現金增資孫公司奇力新電子（越南），現增金額1500萬美元。

法人指出，奇力新集團約80%電感產能布局越南廠，產能稼動率維持高檔，因應中國品牌手機在印度製造需求。

展望產能擴充，法人預估今年奇力新將擴充電感產品月設備產能到9億顆，其中小型規格產品擴充1億顆，大型規格產品擴充2000萬顆。目前小型電感產品月設備產能約5億顆，其他電感產品月設備產能約2.8億顆。

展望今年第1季營運表現，法人表示淡季不淡，不過需觀察中國武漢肺炎疫情對終端客戶需求影響，單季集團業績可能較去年第4季小幅季減，力拚持平。

展望今年營運，法人預估，奇力新集團今年業績可望較去年成長15%到20%，衝歷史新高，每股純益約8元到9元，主要是電感與晶片電阻產品供不應求，價格看漲，此外低溫共燒陶瓷技術（LTCC）產品大幅擴產。（編輯：張均懋）1090226