六都移轉棟數年增逾5成 疫情衝擊要看3月

（中央社記者潘羿菁台北2日電）根據各地市政局公布今年2月買賣移轉棟數為1.8萬棟，年成長逾5成，也較上個月增加16%，主要是受到農曆春節因素影響，房仲業認為，近期武漢肺炎與台股重挫對房市的影響，恐怕要等到3月統計數字，才能一窺端倪。

六大都會區域包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市，今年2月買賣移轉棟數為1.8萬棟，年增52%，也較上個月成長16%，永慶房屋房屋業管部資深經理謝志傑說明，1月適逢農曆春節假期，導致基期較低，2月回歸正常工作天數後，交易量勢必較上月成長。

累計今年前2月買賣移轉棟數為3.3萬棟，年增6.2%。用棟數觀察，新北市8412棟為最多，而桃園市則是以年增率23%居冠，唯獨台南市與高雄市呈現年減，又以高雄市年減10%為減幅最大，謝志傑分析，高雄市去年在九合一大選後房市交易量爆量成長，近幾個月議題逐漸淡化，房市回歸供需基本面，才造成1、2月交易量較去年低的情況。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，2019年整體移轉量創下5年新高，市場維持自住回流的腳步，統計今年前2月的六都移轉年增6%，可以看出今年年初的房市仍維持去年回流的購屋趨勢不變，只是前2月的移轉還沒有受到疫情影響，可能要到3月的移轉才能看出疫情對於市場交易量的整體影響。

曾敬德進一步說，簽約完成到正式移轉約1個月時間，按此推論估計3月的移轉棟數，將可反應2月的市場交易，屆時將能看出疫情與股災，對房市是否造成直接衝擊。

謝志傑則說，此次疫情從中國蔓延至全球，對全球經濟及產業供應鏈所造成影響不容小覷。在經濟前景尚未明朗，且疫情持續時間未知的狀態下，究竟對於房市的衝擊為何，目前仍有待觀察。（編輯：鄭雪文）1090302