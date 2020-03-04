許虞哲追思奠禮今舉行 蘇建榮：國家財政永遠巨人

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）前財政部長、期交所董事長許虞哲15日辭世，追思祝福奠禮今早舉行，財政部製作追思影片，財政部長蘇建榮感念，許虞哲為國家財政永遠的巨人，全體同仁將延續其精神，堅守崗位，盡心盡力。

財政部今天一早同步透過臉書及Line官方帳號發文表示，今天於台北市第一殯儀館舉行追思祝福奠禮，祝福許虞哲一路好走，並發布追思影片。

財政部表示，總統蔡英文也將親臨追思祝福奠禮頒贈褒揚令，感念許虞哲在財政部長任內，全力規劃及推動所得稅優化方案這項大工程，台灣史上最大規模的稅改才能落實上路，有感減稅造福國人，感謝其一生為國家付出與奉獻。

追思影片中也播出蔡總統日前於靈堂致意時畫面，蔡總統向許虞哲家屬表示，「我們真的很感激他，沒有他，我們不可能做這麼多事情，這次的選舉，他是很重要的關鍵，一輩子奉獻給國家，我們很感謝，是國家很重要的人才，只是走得太早了。」

財政部指出，許虞哲曾說，稅務工作攸關民眾權益，失之毫釐則差之千里，凡事嚴格要求務必精準到位；然而，在他不苟言笑的面具下，卻十分體恤部屬，拔擢人才不遺餘力，為國家培育無數優秀財政人員，繼續在財稅界發光發熱。

財政部表示，謝謝許虞哲一生致力於財政耕耘，對其滿懷感念與不捨，但如同部長蘇建榮所說，許虞哲為國家財政永遠的巨人，財政部全體同仁也會延續其精神，堅守崗位，為國家財政盡心盡力。

回顧許虞哲於財政界貢獻，過去曾任台北市稅捐稽徵處處長、五區國稅局長，賦稅署長、財政部常務次長、財政部部長，資歷完整。

擔任公職期間制定特種貨物及勞務條例，開辦綜所稅稅額試算服務，取消軍教薪資所得免稅，推動財政健全方案，建立房地合一課徵所得稅制度及境外電商課稅新制，施行外籍旅客購物退稅e化，制定納稅者權利保護法，實施證交稅當沖降稅，並推動所得稅制優化方案。（編輯：黃國倫）1090304