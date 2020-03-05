豐祥-KY休閒車零配件看增2成 獲利拚新高

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）機車機構零配件廠豐祥-KY今年在休閒車零配件可望持續成長，法人估成長幅度約2成，儘管有武漢肺炎疫情影響，今年獲利仍有機會創新高，每股純益可站上10元。

展望今年營運表現，本土法人報告指出，武漢肺炎疫情持續，中國汽車零配件供應鏈供貨存在不確定性，今年第2季起可能影響整車出貨進度，不過豐祥-KY對主要客戶Polaris滲透率持續上揚，今年豐祥-KY在休閒車輛零配件成長幅度仍可到2成左右。

法人預估，豐祥-KY今年業績有機會站上新台幣54億元，續創歷史新高，今年獲利有機會再創歷史新高，每股純益可站上10元。

豐祥-KY去年全年合併營收達52.35億元，較前年46.14億元成長13.4%，去年獲利為6.25億元，較前年5.49億元成長13.75%，去年每股稅後純益9.5元，優於前年EPS 8.35元。

豐祥-KY是越南主要機車機構零組件供應商之一，也切入醫療器材零件和休閒車輛零件代工，從產品業績比重來看，機車機構零組件占比約6成多，休閒車輛零配件占比約25%以上，醫療器材零件占比約8%到9%。

豐祥-KY汽機車零組件客戶包括HONDA、TOYOTA、YAMAHA、SUZUKI、Sym、Piaggio、Ford等大廠；休閒車輛客戶包括Polaris、Ducati、Arctic Cat等；而醫療輔具主要客戶主要包括法國Dupont Medical以及北美Invacare與日本FranceBed等大廠。（編輯：郭萍英）1090305