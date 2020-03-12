郭台銘：復工進度超預期 憂美消費弱傷全球經濟

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，中國大陸復工進展超乎預期，供應鏈層面他不擔心，大陸廠區復工也不擔心，但美國是拉動全球經濟的火車頭，若美國人民因為疫情不出門消費，對全球經濟會造成負面影響。

郭台銘上午前往新北市三峽愛物園，祭拜亡妻林淑如，中午接受現場等候媒體採訪。

觀察武漢肺炎疫情對全球產業供應鏈影響，郭台銘指出，供應鏈層面他不擔心，中國大陸廠區復工也不擔心，復工進度超乎預期和想像，復工進展平順。

郭台銘說，他反而擔心日本和韓國的供應鏈，現在動態隨機存取記憶體（DRAM）有漲價的趨勢，加上部分面板供應有問題。他指出，現在全球是一個地球村，經濟也是如此，目前在供應端包括中國大陸、越南和台灣等地，復工進展超乎預期良好，倒是韓國和日本有疑慮。

在美國市場部分，郭台銘擔心美國市場消費下滑，若消費者不出門消費、不出門旅行，對經濟影響才是關鍵。

對於全球股市崩跌可能對鴻海集團的影響，郭台銘表示，現在鴻海董事長劉揚偉做得比他以前還要好，全球股災對主要客戶也產生無法避免的影響，全球經濟面臨挑戰。

他認為，近期美國股市大跌，主要不是疫情的影響，而是油價的戰爭。郭台銘說，原本經濟都有輪迴，可能經濟到了重新修正的時候，今年全球經濟仍處於不確定性。另外消費市場可否繼續成長，也是關鍵。

郭台銘說，美國是拉動全球經濟的火車頭，占全球消費量達40%，美國靠的是本身人民的高消費，若美國人民因為疫情不出門消費，對全球經濟會造成負面影響。

他重申，疫情對供應鏈影響反而是其次，硬體產品在消費市場，消費者晚幾個月消費還沒關係，工廠產能落後2週到3週，日後用數個月時間加班調整可以回復，現在市場面可否成長才是關鍵，不是供應不出來的問題，消費者有無消費才是關鍵。

郭台銘認為，旅行和交通運輸業的服務本身比較無法彈性調配，容易受到消費力下滑的影響，美國也看到這種情況，參眾兩院有共識提升美國經濟，透過減稅刺激消費，若消費者宅在家哩，儘管宅經濟增溫，但是運動經濟例如籃球賽等消費經濟就會受到衝擊。

他指出，美國經濟消費若不能帶動，對全球經濟傷害會很嚴重，他希望美國總統川普可以刺激經濟，讓美國人民在做好疫情防範基礎下，可以多消費。

對於疫情發展，郭台銘相對有信心，他指出中國大陸和美國等地都在發展疫苗，全球科技業和醫療業共同努力，若疫苗提前問世，疫情有機會迎刃而解。（編輯：張均懋）1090312