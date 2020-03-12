郭台銘誇台灣防疫做得好 鴻海考慮在美做口罩

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，台灣防疫做得很好，國外都要跟台灣學習。至於鴻海集團是否打算在美國製造口罩，他則說，集團已進行一定程度的考量與規劃。

郭台銘今天上午前往新北市三峽愛物園祭拜亡妻林淑如，中午接受現場等候媒體採訪。

對於台灣此次在武漢肺炎的防疫工作，郭台銘認為台灣防疫做得很好，國外都要跟台灣學習，要給目前台灣防疫團隊致上最高的敬意和謝意。

有關台灣是否應該加入世界衛生組織（WHO），郭台銘認為，台灣有沒有加入WHO已經不重要，因為台灣已經被國外視為是WHO的一員。

他指出，若台灣醫療界可以持續對外發聲，全球媒體會傾聽台灣，台灣此次防疫制定的作業規則，將來或許可以拍成短片，在國際大力宣傳。

對於鴻海集團是否要在美國據點擴大生產口罩，郭台銘表示，留給鴻海董事長劉揚偉和夏普社長戴正吳回答，他指出，生產口罩容易，但是掌握原材料才是關鍵，集團已經進行一定程度的考量與規劃。

此外，鴻海集團在威斯康辛州建廠進展部分，郭台銘指出，目前建廠進度超前，鴻海集團持續在全球分散布局，未來區域性生產必然是趨勢。

談到自己的防疫小撇步，郭台銘說，他自己從小學開始就勤洗手，從小帶手帕，他還說，戴口罩也不是新鮮的事情，因為小時候就常戴口罩。（編輯：林淑媛）1090312