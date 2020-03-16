南紡轉移越南太子龍股權 擬尋找策略夥伴

（中央社記者潘羿菁台北16日電）棉紡大廠南紡董事會今天通過子公司南紡越南處分太子龍100%股權，將售予南紡新加坡。南紡表示，因應集團發展長遠規劃，進行投資架構調整。

太子龍為南紡在越南棉紡主力工廠，南紡先前表示，透過在新加坡成立新公司，並將太子龍股權轉移至新加坡，「以南紡新加坡為主體」在當地公開發行，不過南紡今天回應，考量到公司中長期策略，目前已暫時取消IPO（首次公開發行）規劃。

業界分析，南紡轉移股權的主要動機為導入策略合作夥伴，只要順利將越南棉紡事業群股權轉移至新加坡，即可吸引有潛在意願的國際企業洽談，無需透過IPO增加曝光度。

南紡於2018年11月斥資1.75億美元，在新加坡成立100%控股子公司南紡新加坡，今天南紡董事會則正式通過，將太子龍100%股權轉至南紡新加坡，交易金額9375.9萬美元，由於是集團股權結構調整，因此沒有處分利益，不過該案還需越南主管機關核准變更後才能決定交割日，一旦越南政府核准變更後，交割日訂定期將不會晚於30天。

另外，南紡董事會今天也通過股利分配案，擬發放現金股利0.2元，為2011年來新低水準，去年受到中國棉紗工廠轉至越南設廠，再加上印度低價棉紗赴越南銷售，越南棉紡價格遭到壓抑，連帶拖累南紡獲利表現，若以南紡今天收盤價8.47元，換算現金殖利率約為2.4%。（編輯：楊玫寧）1090316