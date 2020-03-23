晶華跟進雄獅自救 董監事不領酬勞

疫情重創觀光，晶華董事長潘思亮23日宣布，董事會支持跟進雄獅自救政策，董監事將不領2019年酬勞、高階主管也主動減薪30%。中央社記者江明晏攝 109年3月23日

（中央社記者江明晏台北23日電）疫情重創觀光，晶華董事長潘思亮今天宣布，董事會支持跟進雄獅自救政策，董監事將不領2019年酬勞、高階主管也主動減薪30%，同時2019年下半年每股擬配發3.9206元，全年股利合計逾10元。

繼雄獅上周宣布全體董事不領取2019年酬勞、齊心自救抗疫後，觀光業飯店龍頭企業晶華國際酒店集團今天召開董事會，決議通過自救方案，董監事將不領取2019年酬勞、高階主管也主動減薪30%、人事部則積極規劃「觀光業轉型培訓」課程，集團將以保障全體同仁工作權益為首要目標，齊心共度前所未有的艱難時刻。

同時，晶華在短、中期資金無虞的狀況之下，董事會也通過2019年第3、4季的盈餘分配案，每股將發放現金股利3.9206元，連同第1、2季已分配的6.1248元，2019年總計每股現金股利為10.0454元，但低於去年同期股利約1元，主要因美元及日圓貶值致特別盈餘公積可分配盈餘減少。

疫情延燒全球，對經濟產業破壞力強大，在這一波經濟病毒的強攻之下，觀光飯店業受傷慘重，面對雪崩式的住房率以及市場消費信心的動搖，晶華董事長潘思亮表示，員工、股東、消費者與社會大眾的權益必須兼顧，雄獅做出了令人欽佩的決定，感謝晶華董監事們支持跟進，也感念主管們願意共體時艱，這段期間，會持續優化自身產品面與服務面的競爭力，善盡企業社會責任，讓晶華的戰力保持在最好的狀態，迎接未來的挑戰。

董事會也呼籲政府正視觀光產業面臨的困境，立刻有效率且準確的給予業界必要的協助。

晶華去年財報出爐，2019年合併營收為65.35億元，年減2%，主要來自與英國洲際集團合資及出售部分股權案，自2018年7月起不再認列海外Regent的營收致Silks Global營收減少，但台北晶華、捷絲旅、晶泉丰旅、台南晶英營收都正成長，更以太魯閣晶英年增13.01%，最為亮眼。

晶華去年合併稅後淨利為13.84億元，比2018減少0.94%，主要是前年認列Regent與IHG JV及出售部分股權案淨利益及子公司Silks International Inc認列出售日本不動產淨利，每股稅後盈餘10.58元，略低於前年同期每股賺10.8元。

為因應疫情衝擊，晶華國際酒店集團即全面啟動防疫措施，並且預見市場需求、推出各項因應的住房餐飲行銷活動，進一步鞏固市場占有率。（編輯：鄭雪文）1090323