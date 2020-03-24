逐筆交易首日散戶比重升 金管會：成交量也未異常

（中央社記者劉姵呈台北24日電）台股逐筆交易23日上路，成交量明顯萎縮，金管會今天表示，23日自然人交易比重為54.4%，相較22日51.4%提升，顯示散戶交易量並未受新制影響，總體成交量減少也沒有到異常情況。

台股自3月9日迄今，日均成交量動輒新台幣2000、3000億元，最低的3月11日日均量也有1776.57億元，但逐筆交易新制上路首日3月23日，成交量卻明顯萎縮，媒體關心散戶是否因新的交易制度而退場。

金融監督管理委員會證期局副局長蔡麗玲表示，23日逐筆交易上路首日，台股成交量集中市場約有1540.5億元、上櫃市場有281.75億元，合計為1822.25億元，雖然與近期日均量2000億元相對較低，但若與去年日均量1556.36億元相比，水準仍算高。

蔡麗玲表示，推測逐筆交易上路首日成交量較少的原因，可能是因為國際情勢變化大，還有最近金管會祭出調降借券賣出量、有條件禁止平盤以下放空等穩股措施，會稍微影響到成交量。

至於是否有投資人還在熟悉逐筆交易而未進場，蔡麗玲說，「不確定，但成交量的減少沒有到異常的情況。」

她也強調，今天的尚未統計出來，不過，觀察台股逐筆交易上路前一個交易日，自然人交易比重為51.4%，上路第一個交易日則攀升至54.4%，顯見散戶沒有因為逐筆交易新制而減少交易。（編輯：楊凱翔）1090324