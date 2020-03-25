夏普砸25.3億購NEC子公司股權 拓展8K+5G

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海轉投資的日本夏普（Sharp）擬砸92.4億日圓（約合新台幣25.3億元）收購NEC集團子公司約66%股權，拓展LED顯示以及8K+5G生態系。

夏普今天公告，與NEC集團達成協議，夏普將砸92.4億日圓（約合新台幣25.3億元）收購NEC子公司NEC Display Solutions（NDS）約66%股權，進而成為夏普的子公司，雙方預計7月1日完成作業。

夏普指出，NDS主要布局LCD面板、專業投影機，以及數位相機與相關解決方案，同時夏普也積極布局LCD面板、電子白板、專業投影機和8K相關設備。從市場來看，NDS鎖定歐洲和北美市場，夏普在日本市場具有優勢，夏普認為雙方可以互補且合作產生綜效。

夏普指出，在收購後，NEC集團仍將持有NDS約34%股權，夏普也將與NEC集團共同經營NDS，透過合營NDS，積極拓展LED顯示以及8K+5G生態系。

在顯示專利布局，夏普表示擁有美國、中國、日本及其他國家超過1萬件以上顯示相關專利，專利組合涵蓋多項核心顯示技術，包括氧化銦鎵鋅半導體（IGZO）、紫外線誘導多區域垂直配向（UV2A）、低溫多晶矽（LTPS）、多原色顯示（MPC）、異形螢幕切割（FFD）、聚合物穩定配向（PSA）及高畫質顯示技術等。（編輯：張均懋）1090325