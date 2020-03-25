智冠擬配4元現金股利 26日起實施庫藏股

（中央社記者韓婷婷台25日電）智冠科技公告2019年合併營收新台幣58.29億元，稅後淨利6.11億元，年增32.35%，稅後每股盈餘（EPS）5元，創9年來新高，董事會決議配發4元現金股利並實施庫藏股。

智冠表示，隨著集團各轉投資公司逐步調整到位，中華網龍轉虧為盈及藍新科技虧損大幅縮減，全年雖僅推出1款自製及2款代理小品遊戲貢獻有限，去年智冠獲利表現仍然創9年來新高，展望2020年，預期在多款遊戲的發行挹注下，有機會再創佳績。

另外，今天董事會也通過108年度盈餘分配案，每股配發4元。同時決議實施第9次庫藏股作業，目的為轉讓股份予員工，預計買回1500張，買回區間價格為每股50元至100元間，執行期間為109年3月26日至109年5月25日。

智冠表示，去年度旗下中華網龍除了新作「戀愛盒子M」中英文版上市，也成功授權推出「吞食天地M」泰國及越南版本，在海外市場挹注下，全年獲利7884萬元，虧轉盈。

遊戲新幹線穩定營運既有端遊，並引進HTML5跨平台遊戲產品線，108年下半年加入「魔姬本願」、「流火之詩」2款作品，全年獲利貢獻3584萬元。另外，藍新科技去年代收付交易額穩健成長，在市場經濟規模逐步擴大下，虧損已收斂至1170萬元，較107年虧損8521萬元明顯改善。（編輯：鄭雪文）1090325