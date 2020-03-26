GoShare將攜手宏佳騰 首度進軍台南搶觀光商機

（中央社記者韓婷婷台北26日電）搶食觀光商機，共享機車平台GoShare積極推動隨借隨還及定點借還2大業務，今天宣布4月新增新北觀光景點外，也將攜手智慧電動車聯盟（PBGN）成員宏佳騰首度進軍台南。

GoShare新事業總監姜家煒今天表示，根據交通部觀光局民國107年國人旅遊狀況調查統計，國人國內旅遊佔比高達91.2%，平均每人每年旅遊就有8次，其中68%為單日旅遊。GoShare更透過24小時行控中心和用戶使用型態大數據觀察到，除了市區內的日常短途移動之外，觀光休閒的需求也非常強勁。

姜家煒指出，原本以桃園、台北都會區為主的「GoShare 隨借隨還」服務，在台南市政府的大力支持下，將於今年第2季正式跨越濁水溪，前進台南府城，搶攻觀光休閒商機。

姜家煒表示，2019年台南遊客造訪量達2294萬人，市區內移動需求旺盛；為了提供更因地制宜的移動體驗，特地邀請Powered by Gogoro Network （PBGN）智慧電動車聯盟成員宏佳騰智慧電車加入GoShare隨借隨還服務行列。

另外，GoShare DOTS定點借還服務則於4月1日起正式啟用，鎖定新北「青春山海線」。以淡水捷運站為起點，串起淺水灣、白沙灣、野柳女王頭等景點。

姜家煒指出，GoShare移動共享服務於2019年登陸桃園、台北2大生活圈，上線200天至今吸引超過55萬註冊用戶，創造出累積騎乘超過740萬公里、逾250萬次租借。（編輯：林孟汝）1090326