股東會旺季將至 顧立雄提3方法降低逾百人集會

（中央社記者劉姵呈台北26日電）肺炎疫情延燒，指揮中心建議停辦室內超過百人以上的集會活動。金管會主委顧立雄今天說，會先減少股東會工作人員人數或找空曠地方開會，同時股東鼓勵電子投票，盡量將出席人數降到最低。

中央流行疫情指揮中心建議，考量2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）傳播風險，室內超過百人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。

然而6月股東會旺季將來臨，顧立雄今天上午出席財委會時表示，隨疫情發展發展會作滾動式檢討，若疫情持續有擴大趨勢，造成上市櫃公司無法在6月底前召開股東會，會視個案情節審酌，未必要開罰。

他強調，目前都只是假設，上市櫃公司須如期在4月發出股東會開會通知，一切以6月底前完成為前提。

他提出3大因應方式，像是傾向先減少現場工作人員人數，再者，找空曠地方開會，同時，建議股東盡量以電子投票方式參加。

顧立雄也說，若疫情仍未緩解，預估今年股東會電子投票比率應會創新高。

證期局統計，據去年股東會狀況來看，上市櫃公司股東會現場在百人以下的占92.62%，超過百人的共有73家，占比3.75%。代表大部分公司都沒有百人以上集會的問題。

證期局副局長蔡麗玲說，同時也會建議股東會紀念品更改發放方式，可減少為了領紀念品到現場的風險。

她強調，到目前為止，沒有上市櫃公司反應在6月底前舉行股東會有難度，已要求集保公司與股務單位研究，盡量努力讓股東會人數降到百人以下，不過上市櫃公司也重視股東權益，並不會因此就不召開股東會。（編輯：林孟汝）1090326