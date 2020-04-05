東南亞印度加強防疫 台廠備戰因應

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，東南亞各國和印度分別加強防疫措施，台廠包括鴻海、東元、奇力新、華新科及同欣電等，當地廠區也按照政府規定，採取因應措施。

東元集團在東南亞布局動作積極，東元在馬來西亞的零件工廠，日前表示遵守馬來西亞政府防疫措施，停工兩週到3月底，停工期間的零件生產已調整到台灣及中國大陸供應鏈，防止對4月物料產生影響。

被動元件奇力新和華新科在馬來西亞也有設廠，其中，奇力新集團在晶片電阻的月設備產能約360億顆，約有2/3產能在馬來西亞廠。

奇力新指出，馬來西亞廠區主要提供一般品電阻為主，按照當地政府規定辦理；集團在中國大陸昆山廠與湖南廠復工情況不錯，稼動率已提升到9成，昆山廠和湖南廠可因應馬來西亞廠暫時停工的產能需求。

在菲律賓方面，東元在蘇比克灣也有關聯企業，配合菲律賓政府防疫法令；不過客戶所需要的急件貨物，已在停工前先以空運應急，產能不足部分由中國大陸廠支援。

台廠同欣電也在菲律賓設有廠區，同欣電100%持股的子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.位在菲律賓拉古納省（Laguna）的Canlubang地區，地方政府為避免肺炎感染人數持續增加，宣布暫時停止工業區生產活動。

同欣電表示，當地政府定於4月14日封城結束，當地子公司實際復工日期依當地政府通知為準。同欣電將持續密切注意當地疫情與最新政策，並通知客戶調整出貨時間。

根據年報資料，同欣電在菲律賓子公司主要生產高頻無線通訊模組、陶瓷電路板、混合積體電路模組及影像產品等。菲律賓子公司2018年占同欣電整體業績比重約20%。

在越南廠區方面，鴻海指出，集團在越南廠仍正常營運，園區已加強防疫措施，未來會配合當地政府防疫政策，以員工安全為最高原則，隨時調整。

除了東南亞之外，印度為控制疫情，自台北時間3月25日凌晨2時30分起，全國全面封鎖3週。

鴻海集團在印度也設有廠區，目前配合印度政府全國防疫政策，暫停運作到4月14日，後續復工時程依政府公告而定。

對於印度封國防疫，也在當地設廠的東元集團表示，由於東元在印度廠的產能不大，原生產的產品會由中國大陸或台灣工廠來支援，並未造成影響，後續配合當地政府法令。

東元在印度設有小馬達廠，另與日本三井合資的新廠已規劃完畢，主要生產電動車用和工業用馬達，預估6月建廠，鎖定印度當地市場，不過後續仍需觀察疫情影響及印度防疫政策。（編輯：張良知/楊凱翔）1090405