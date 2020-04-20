更多編輯台推薦新聞：
地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

宜特首季毛利率9季高點 第2季樂觀看3大動能

最新更新：2020/04/20 20:12

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）電子產品驗證服務公司宜特科技第1季稅後淨利新台幣0.7億元，每股稅後純益0.75元。其中單季毛利率創9季來高點。宜特樂觀看待三大動能帶動第2季業績。

宜特公佈第1季自結合併財務報表，第1季合併營收約7.43億元，較去年第4季增加3.7%，單季營業利益0.82億元，與上季相比由虧轉盈，單季歸屬母公司稅後淨利0.7億元，每股稅後純益0.75元。

宜特指出，第1季毛利率達29.73%，與上一季和去年全年毛利率相比，增幅不少。法人指出毛利率創下9季以來高點。

此外首季獲利已接近去年全年獲利0.77億元，宜特指出主要來自先進製程、先進封裝，以及5G研發開案驗證的貢獻。

展望未來，宜特指出隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續蔓延，多數半導體大廠已動分組辦公，客戶端負責委外分析的員工，也轉移陣地將部分人員移至宜特辦公，更多工程驗證分析訂單轉移到宜特實驗室進行分析，帶動宜特訂單持續攀升。

此外台灣半導體大廠資本支出未見明顯下修，5奈米、3奈米等先進製程等前期研發仍進行中；居家辦公、教學也帶動高效能運算、5G等先進封裝需求強勁，推升驗證分析訂單持續湧進。

在5G應用，宜特指出儘管5G智慧型手機，可能因疫情遞延新機上市時程，不過相關前期工程、設計驗證持續進行；此外中國5G基礎建設計畫，台系IC設計業者研發開案也跟上腳步；公司指出先進製程、先進封裝、5G驗證三箭齊發，推升宜特驗證分析接單動能，樂觀看待第2季表現。（編輯：鄭雪文）1090420

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報