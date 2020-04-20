宜特首季毛利率9季高點 第2季樂觀看3大動能

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）電子產品驗證服務公司宜特科技第1季稅後淨利新台幣0.7億元，每股稅後純益0.75元。其中單季毛利率創9季來高點。宜特樂觀看待三大動能帶動第2季業績。

宜特公佈第1季自結合併財務報表，第1季合併營收約7.43億元，較去年第4季增加3.7%，單季營業利益0.82億元，與上季相比由虧轉盈，單季歸屬母公司稅後淨利0.7億元，每股稅後純益0.75元。

宜特指出，第1季毛利率達29.73%，與上一季和去年全年毛利率相比，增幅不少。法人指出毛利率創下9季以來高點。

此外首季獲利已接近去年全年獲利0.77億元，宜特指出主要來自先進製程、先進封裝，以及5G研發開案驗證的貢獻。

展望未來，宜特指出隨著武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續蔓延，多數半導體大廠已動分組辦公，客戶端負責委外分析的員工，也轉移陣地將部分人員移至宜特辦公，更多工程驗證分析訂單轉移到宜特實驗室進行分析，帶動宜特訂單持續攀升。

此外台灣半導體大廠資本支出未見明顯下修，5奈米、3奈米等先進製程等前期研發仍進行中；居家辦公、教學也帶動高效能運算、5G等先進封裝需求強勁，推升驗證分析訂單持續湧進。

在5G應用，宜特指出儘管5G智慧型手機，可能因疫情遞延新機上市時程，不過相關前期工程、設計驗證持續進行；此外中國5G基礎建設計畫，台系IC設計業者研發開案也跟上腳步；公司指出先進製程、先進封裝、5G驗證三箭齊發，推升宜特驗證分析接單動能，樂觀看待第2季表現。（編輯：鄭雪文）1090420