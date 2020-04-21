更多編輯台推薦新聞：
影片／喬丹紀錄片最後一舞 刷新ESPN收視紀錄
運動

影片／喬丹紀錄片最後一舞 刷新ESPN收視紀錄

武漢肺炎全球最新情報 4/21
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/21

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

力成第2季業績可望成長 今年目標衝新高

最新更新：2020/04/21 16:10

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）記憶體封測廠力成總經理洪嘉鍮表示，第2季業績正向看成長，董事長蔡篤恭表示，客戶下半年需求仍強，對於今年半導體產業樂觀，今年業績目標衝新高。

力成今天下午舉行線上法人說明會，展望今年經濟景氣，洪嘉鍮指出，全球武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）對整體經濟影響大，若北美歐洲疫情不解除，下半年整體經濟保守看待，目前下半年能見度還不高。

他引述調查數據預期今年全球經濟可能會下滑，儘管半導體產業今年可能衰退1%到6%，不過記憶體產業可逆勢成長13.9%。

展望第2季市場表現，洪嘉鍮指出，第2季包括數位學習、線上會議、電競、居家工作等應用對伺服器和資料中心需求強勁，以及高速運算、雲端運算和5G等，帶動記憶體需求。他預期在首季明顯備料備貨後，第2季庫存會適當控制，上半年記憶體和邏輯晶片等需求仍看佳。

在動態隨機記憶體（DRAM），洪嘉鍮指出，供給需求穩定，通路健康，特殊應用DRAM在電競和繪圖等應用帶動下穩健。在快閃記憶體，持續受惠固態硬碟（SSD） 在資料中心以及筆電PC等應用需求增加。在邏輯晶片，他預估第2季市場需求穩健，不過下半年能見度不高。

展望力成第2季營運表現，洪嘉鍮預期正向可維持成長，持續觀察疫情影響。

在DRAM封測部分，他指出標準型DRAM封測產能滿載；手機用和利基型DRAM可持續增溫，下半年可有旺季表現；利基型DRAM第2季也看佳。

在快閃記憶體封測，洪嘉鍮指出今年持續擴充產能，設備可望在第2季底就定位，持續受惠資料中心和筆電儲存應用，第2季快閃記憶體封測可續成長。

在系統級封裝（SiP）和模組，SSD需求持續受惠資料中心、企業用和筆電需求拉貨，今年力成也擴充SiP產能。洪嘉鍮對第2季邏輯晶片封測需求也正向看待，預估覆晶封裝（FC）和凸塊晶圓（Bumping）出貨表現可較第1季好。

展望第2季稼動率，力成指出首季封裝稼動率約80%，測試稼動率約70%，模組稼動率約90%到95%，預估第2季封裝稼動率可提升到80%到85%，測試稼動率提升到70%到75%；模組約80%到85%，主要是產能擴充。

蔡篤恭指出，對於下半年半導體產業景氣仍是樂觀正面看待，目前客戶看下半年需求仍強，若疫情可控，力成今年業績目標續創新高。

在面板級封裝（PLP）進度，蔡篤恭指出竹科三廠建廠因天氣和疫情影響，擴產速度略延遲1季到2季時間，不過仍按計畫預計今年第4季完工，2021年下半年提供客戶驗證小量試產。

法人預期，力成第2季業績可望季增4%到5%區間，拚歷史單季新高，上半年業績可望創歷年同期新高。（編輯：鄭雪文）1090421

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報