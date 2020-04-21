更多編輯台推薦新聞：
影片／喬丹紀錄片最後一舞 刷新ESPN收視紀錄
運動

影片／喬丹紀錄片最後一舞 刷新ESPN收視紀錄

武漢肺炎全球最新情報 4/21
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/21

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

奇力新首季每股賺1.03元 看好遠端應用拉貨

最新更新：2020/04/21 18:13

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）電感元件廠奇力新第1季稅後淨利新台幣2.63億元，每股稅後純益1.03元，第2季奇力新看好宅經濟和遠端學習與辦公等帶動筆電、伺服器與網通客戶群對被動元件拉貨。

奇力新今天召開董事會通過第1季財報，集團合併營收新台幣36.2億元，較去年同期下降2.07%，首季毛利率25.19%，較去年同期29.14%減少下降3.95個百分點。

奇力新第1季稅後淨利2.63億元，較去年同期3.25億元下滑19.22%；首季每股稅後純益1.03元，低於去年同期EPS 1.33元。

公司指出，第1季有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情因素，全球市場在供應鏈與需求面均受影響與變化。集團以全球廠區布局因應不斷變化的疫情狀況，分配調整不同區域廠區產出；大中華區客戶遞延需求也在3月逐漸回溫。

展望第2季，奇力新表示疫情因素導致宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流需求急速上升，帶動筆電、個人電腦、伺服器與網通客戶群出貨上揚。展望未來，5G、物聯網、Wi-Fi 6等新市場持續發展，經營布局值得期待。（編輯：鄭雪文）1090421

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報