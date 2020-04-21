奇力新首季每股賺1.03元 看好遠端應用拉貨

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）電感元件廠奇力新第1季稅後淨利新台幣2.63億元，每股稅後純益1.03元，第2季奇力新看好宅經濟和遠端學習與辦公等帶動筆電、伺服器與網通客戶群對被動元件拉貨。

奇力新今天召開董事會通過第1季財報，集團合併營收新台幣36.2億元，較去年同期下降2.07%，首季毛利率25.19%，較去年同期29.14%減少下降3.95個百分點。

奇力新第1季稅後淨利2.63億元，較去年同期3.25億元下滑19.22%；首季每股稅後純益1.03元，低於去年同期EPS 1.33元。

公司指出，第1季有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情因素，全球市場在供應鏈與需求面均受影響與變化。集團以全球廠區布局因應不斷變化的疫情狀況，分配調整不同區域廠區產出；大中華區客戶遞延需求也在3月逐漸回溫。

展望第2季，奇力新表示疫情因素導致宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流需求急速上升，帶動筆電、個人電腦、伺服器與網通客戶群出貨上揚。展望未來，5G、物聯網、Wi-Fi 6等新市場持續發展，經營布局值得期待。（編輯：鄭雪文）1090421