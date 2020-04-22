台灣團隊首創 標靶胜肽當導彈精準打擊癌細胞

（中央社記者蘇思云台北22日電）現行抗癌藥物常會有副作用，導致治療效率不佳。國內團隊研發出全球首創新世代癌症專一性標靶胜肽技術平台，把胜肽分子當作抗癌藥物的載體，精準打擊癌細胞，將首先應用在卵巢癌、胃癌。

在科技部「再生醫學科技發展計畫」與「新型態產學研鏈結計畫-價創計畫」支持下，長庚醫院特聘講座教授游正博發表成果。團隊利用創新的電腦模擬輔助方法，預測胜肽分子與癌症細胞表面的接受體的結合模型，研發出全球首創新世代癌症專一性標靶胜肽技術平台（FnCTP平台）。

由於現行抗癌藥物缺乏對單一藥物的專一性，常常攻擊一般正常細胞，導致病人衍生難以忍受的副作用，治療效率不佳。

游正博在今天科技部的記者會上表示，FnCTP的原理，是運用容易製造的胜肽分子當導彈，攜帶各種不同藥物，用導向原理帶到腫瘤細胞，提升藥物傳遞與進入癌細胞治療的效率。

游正博團隊已經實驗證實，FnCTP癌症標靶胜肽可以廣泛辨識卵巢癌、胃癌、肺癌、肝癌等11種癌症，甚至是癌症幹細胞，可以說是「以一概全」，未來也有機會減少製藥成本，達到經濟上效益。

至於癌症細胞株及動物試驗下，平台研發出FnCTP-BsAb雙特異性抗體，可以近距離活化T細胞、直接毒殺癌細胞，免疫活化的區域也僅侷限於癌組織周圍，避免全身性免疫活化所造成類似自體免疫的副作用，該技術平台於2019年獲得第16屆學研新創組國家新創獎。

游正博表示，目前會先專注應用在卵巢癌、胃癌等亞洲人較多人罹患的癌症，之後再擴展到其他癌症市場，不過，距離實際應用，還需要一段時間。

在科技部價創計畫、長庚醫院與大學共同輔導下，游正博團隊已在去年成立新創公司友生泰，並完成技轉，現在正研發適用於臨床多種癌症的創新癌症免疫療法。（編輯：林孟汝）1090422