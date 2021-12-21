錸德衝B2B市場 鎖定綠能車用等四大領域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北21日電）錸德集團今天舉行年度線上法人說明會，錸德媒體事業群總經理吳孟翰表示，未來將全力朝向B2B（企業對企業）市場發展，集團將會在資訊儲存、綠能儲電、車用材料與文創娛樂四大區塊深耕。

吳孟翰表示，錸德是全球唯一取得全系列檔案光碟ISO16963認證廠商；除光儲存發展外，集團也透過核心技術拓展與轉投資方式，朝向綠能儲存與車用上游材料發展，旗下厚聚能源開發目前在台灣已經擁有超過50MW（百萬瓦），300個以上太陽能電廠運營。

儲電事業也發展到大型不斷電系統UPS，客戶涵蓋台灣一線半導體廠，已逐漸邁向成長期的階段。在車用材料除了ITO鍍膜相關產品外，結合美商Luminit合資成立車用光源領域公司「台灣路明德科技」，專注開發與生產車用光源產品，逐步跨足次世代車用光源及光達Lidar應用，目前主要客戶為歐洲一線車廠。

吳孟翰指出，本業的儲存媒體事業在疫情期間也未停滯發展，積極取得檔案光碟所需的主要認證ISO16963認證，已獲得DVD-R、BD-R25G、50G與200G全系列檔案級產品ISO16963認證，且量產中的光碟生產製造廠，持續朝向光儲存B2B專業市場發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

錸德的資訊儲存事業營收目前集團營收占比約35%，近幾年在光碟事業的拓展聚焦在資料中心（Data Center）與企業端（Enterprise）所需的AD歸檔光碟，與DSD檔案光碟等產品的投入。由於使用於資料中心的儲存媒體對於品質要求十分嚴苛，因此不論是政府或企業所需的檔案光碟，都會要求ISO16963光碟的長壽命認證，以保障資料儲存的安全性。

錸德表示，除了文創娛樂事業外，未來將會持續透過策略結盟與技術扎根模式，在資訊儲存、綠能儲電與車用材料的專業市場領域，發展更多元上游材料產品，以充實錸德集團永續經營的動能。（編輯：楊凱翔）1101221