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北美半導體設備11月出貨39.3億美元 創歷史新高

2021/12/22 09:46
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（中央社記者張建中新竹22日電）北美半導體設備製造商11月出貨金額持續攀高，達39.3億美元，一舉改寫歷史新高紀錄。

國際半導體產業協會（SEMI）統計，北美半導體設備製造商11月出貨金額達39.3億美元，月增5%，較去年同期增加50.6%，並超越7月創下的史上最高紀錄38.6億美元。

SEMI表示，儘管供應鏈挑戰持續存在，不過半導體產業依然有前所未見的亮麗表現。11月北美半導體設備製造商出貨金額延續強勁上升趨勢，並創下歷史新高。

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SEMI預估，今年全球原始設備製造商（OEM）的半導體製造設備銷售總額可望突破1000億美元大關，達1030億美元，將創業界新紀錄，年增44.7%。2022年將進一步攀高至1140億美元。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體製造設備銷售總額超越1000億美元，代表著全球半導體產業共同努力擴張產能以滿足市場強勁需求的優異成果，預期數位基礎建設的投資會持續，並看好2022年將在終端市場趨勢下延續增長態勢。（編輯：趙蔚蘭）1101222

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