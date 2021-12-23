金管會：純網保在台灣市場胃納最多6家 產險高於壽險

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（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會日前宣布開放設立純網路保險公司，金管會保險局長施瓊華指出，根據市場胃納評估，若營運模式可行，純網路壽險初估最多1至2家，純網路產險3至4家左右。

因應數位時代趨勢，金管會日前拍板開放設立純網路保險公司的政策方向，劃下時代新變革，預計最快2023年底首批純網保將可問世。

國民黨立委曾銘宗今天在立法院財委會質詢時關切鄰近國家開放純網保情形，金管會主委黃天牧答詢時表示，鄰近國家包含新加坡、日本及香港等都有純網保，雖然目前觀察市占率都相對有限，但純網保可滿足風險分散與潛在需求。

黃天牧說，保障型商品對業務員而言缺乏佣金誘因，推廣動機不大，純網路壽險公司沒有業務員，金管會希望其業務盡量朝保障型商品為主；另配合平台經濟興起，希望純網路產險公司因應新興風險需求研議保險保障。他也說，純網保和傳統保險公司發展出不同的營運模式才有價值。

曾銘宗進一步關注金管會是否有設定預計開放家數，黃天牧說，沒有設定家數，主要將視申請人商業模式是否可行而定。

施瓊華表示，若根據市場胃納評估，在營運模式可行下，初步估計純網路產險家數會較多，達3至4家左右，純網路壽險應不會有太高的數量，頂多1至2家。（編輯：潘羿菁）1101223