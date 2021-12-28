歐買尬聚焦研發支付工具 明年新遊戲可能採代理

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遊戲營運商歐買尬28日在法人說明會指出，明年著重研發應用型的支付工具，例如虛寶交易平台等。中央社記者吳家豪攝 110年12月28日

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（中央社記者吳家豪台北28日電）遊戲營運商歐買尬今天舉辦法人說明會，總經理羅士博說，明年著重研發應用型的支付工具，例如虛寶交易平台等，如果明年推出新遊戲，以代理方式的可能性較高。

歐買尬11月營收達新台幣1.47億元、創歷史新高；旗下興櫃第三方支付業者綠界科技將轉上櫃，轉投資的電子支付業者歐付寶預計2022年登錄興櫃，近期歐買尬更發行限量遊戲NFT（非同質化代幣），推升遊戲股走勢。

羅士博表示，集團發展策略主要分成3個部分。遊戲及數位娛樂方面，歐買尬將集中火力鞏固高端遊戲玩家，提供虛寶交易工具，打造更貼近用戶的數位娛樂金流服務。

電子支付業務方面，轉投資的歐付寶已取得金融機構代號397，未來所有會員可進行匯款及收款，與純網銀功能相近，也可以像其他銀行提供虛擬帳號；另將推出國內外小額匯兌平台，擴大服務面向。

第三方支付部分，羅士博說，歐買尬旗下第三方金流業務將推出次世代刷卡機，切入線下金流市場，並與台灣各大POS（銷售時點情報系統）廠商結盟，推出POS發票機；另將研發創新式信用卡分期方案，擴大手續費收入，透過多元服務協助企業搶占電商市場。

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針對歐付寶拓展市占率的策略，歐買尬財務長丘志羚表示，其他電子支付業者市占率較高，是因為狂砸補貼，歐付寶很早就不玩補貼這招，仍是所有業者中虧損最少的，營收也沒有太差，還是有找到方向，目前著重發展支付型工具，更貼近使用者生活；新業務開發會聚焦小額匯兌、虛擬帳號等方向。

歐買尬今年前3季合併營收為11.65億元，年增32%；營業利益2.59億元，年增逾1倍；稅後淨利2.11億元，年增78%；每股盈餘1.85元，已超越去年全年的1.49元。（編輯：楊蘭軒）1101228