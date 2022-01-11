小股東不必趕場 視訊股東會最快今年上路

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（中央社記者謝方娪台北11日電）金管會公布，未來公司可採純視訊或混合型股東會，混合型股東會最快今年股東常會即可適用，純視訊股東會待公司修改章程後可適用。未來小股東參與股東會不必趕場，可在家開多視窗參與股東會。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，公司法修法開放公開發行公司得以召開視訊股東會。金管會今天預告配套子法修正草案，開放混合型（公司召開實體及視訊股東會）及純視訊（公司僅以視訊召開股東會）股東會，小股東未來將可同時參與多家公司線上股東會。

同時，金管會也設下可召開視訊股東會的條件，若公司有董監事選舉或解任議案、需經股東重度決議的重大議案，如合併、分割、併購等，將不得採取純視訊股東會；混合型股東會限制相對較寬，若有董監事議案但同額競選或不涉及解任，仍可辦理混合型股東會，有合併、分割、併購等議案也可採取混合型。

金管會證期局副局長蔡麗玲指出，若採行純視訊股東會，股東只能用視訊參與，沒有其他選擇，金管會更鼓勵公司提供股東多元選項，即採取混合型，辦理實體股東會並提供視訊輔助；對採取混合型的公司，公司治理評鑑總分將可加1分。

金管會規定，股東會召集通知上必須載明股東參與及行使權利方法、發生斷訊的處理方式及延期或續行集會的日期、提供數位落差股東的替代措施等。

蔡麗玲說，原則上公司必須提供可行方案處理小股東數位落差，目前國外作法例如提供場所租借設備、書面投票、電話參與等，若為純視訊股東會，公司務必要提供無法使用視訊參與股東會的股東替代參與方式，否則就屬違規。

視訊股東會平台由集保結算所建置，預計4月1日正式啟用。蔡麗玲說，考量頻寬有其上限，集保預計會限制單一日或單一時段可使用公司家數，並依登記參與視訊股東會情形，調整頻寬。

若股東會斷訊，如何認定股東會是否需重新召開？蔡麗玲說，斷訊議題涉及經濟部解釋，目前金管會已發函經濟部，近期將和經濟部針對斷訊時點、斷訊後重新召開股東會的股東參與問題等進行討論，針對細節性規範作一致性認定。

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金管會規定，若經過董事會特別決議，最快今年公開發行公司即可召開混合型股東會，不過若要召開純視訊股東會，都必須修改章程，最快下半年股東臨時會或2023年股東常會可適用，不過若有天災事變及其他不可抗力因素並由經濟部公告，公司可在一定期間內不先修章即可召開視訊股東會。

去年疫情期間，金管會放寬公開發行公司以視訊輔助召開股東會，共17家登記採取視訊輔助股東會，最多的一場為26人參與，平均一場參與人數為4.76人。（編輯：潘羿菁）1110111