鴻海劉揚偉：台灣電動車三電系統2024年9成自製

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海董事長劉揚偉表示，到2024年，台灣產業在電動車三電系統包括電池、電池、電機、電控等的自製率，可達到9成。

劉揚偉也說，缺料問題在短期內不容易解決，長期會有很大改變，傳統的汽車供應鏈結構將受到嚴重挑戰，原廠委託製造（OEM）廠商會重新思考既有供應鏈，COVID-19疫情將促使未來供應鏈更有效率。

劉揚偉受邀參加「預見大未來－智慧科技系列」報導，與前交通部部長林佳龍對談台灣電動車產業鏈發展趨勢，相關節目已在11日晚間播出。

影片中，林佳龍先在劉揚偉的介紹導引下，現場參觀難得對外公開的鴻華先進製造電動車原型車。

劉揚偉指出，台灣產業積極布局電動車三電系統，預估到2024年，包括電池、電池、電機、電控等三電系統，台灣產業的自製率可達到9成。

影片中鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進，該公司總經理李秉彥向林佳龍介紹Model E旗艦轎車及智慧座艙螢幕設計。劉揚偉說，目前智慧座艙由MIH聯盟成員提供關鍵零配件的比重在5成左右，希望未來比重提高至8成以上；鴻華先進主管在介紹Model T智能電動巴士時也指出，Model T首次使用數位照後鏡。

談到MIH電動車平台聯盟，劉揚偉表示，鴻海集團廣納業界心聲，推動MIH聯盟成為中立組織，鴻海集團負責打通MIH聯盟的出海口。

說到挑戰，劉揚偉不諱言指出，說服傳統業者和資通訊廠商相信鴻海集團，有能力帶領業界在電動車領域成功，這是主要的挑戰，反而在技術和市場層面沒有困難。他說，鴻海集團要讓業界認同，把台灣的廠商放在適當的位置發揮。

談到缺料對車廠供應鏈影響，劉揚偉不諱言指出，鴻海集團近日接到許多OEM廠商尋求協助，他認為，缺料問題在短期內不容易解決，長期會有很大改變，傳統的汽車供應鏈結構將受到嚴重挑戰，OEM廠商會重新思考既有供應鏈，COVID-19疫情將促使未來供應鏈更有效率。

劉揚偉建議，台灣廠商不跟傳統汽車廠擅長的項目競爭，在電動車領域，台灣在軟體和半導體項目要抓住契機，從這兩點出發，可與傳統汽車廠互補，讓台灣廠商變成電動車開放平台的火車頭。（編輯：楊凱翔）1110112

林佳龍說，鴻海推動的組織創新，是共好的模式，透過鴻海推動的MIH聯盟，提供平台化、標準化、模組化的方案，讓台灣產業從以往的線性供應鏈，透過MIH平台參與數位轉型。（編輯：楊凱翔）1110112