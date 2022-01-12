鴻海子公司擬出清持股 天鈺股價重挫今年來跌23.2%

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（中央社記者張建中台北12日電）鴻海子公司鴻元國際投資決定出清天鈺持股，衝擊天鈺今天股價重挫新台幣18.5元，收在216.5元，跌幅達7.87%。天鈺今年來股價已大跌65.5元，跌幅達23.2%。

為實現投資，鴻元國際投資預計處分持有的天鈺約4.88%股權，有909萬33股，每單位價格、交易總金額及處分利益，將依實際處分價格計算後另行公告。

鴻元國際投資出清天鈺持股後，鴻海關係企業寶鑫國際投資、鴻揚創業投資、鴻棋國際投資仍是天鈺前3大股東。鴻元國際投資計劃出清天鈺持股，仍引發市場憂心，衝擊天鈺今天股價重挫。

天鈺盤中股價一度達212元，大跌23元，只差0.5元就打落跌停，跌幅達9.78%，尾盤隨著低接買盤湧入，股價跌勢稍稍收斂，終場收在216.5元，創去年12月8日以來新低，下跌18.5元，跌幅約7.87%。

天鈺今年來在本土法人投信及自營商不斷賣超下，股價自282元急遽滑落，今年來已大跌65.5元，跌幅高達23.2%。

天鈺以面板驅動IC產品為大宗，並有電源管理晶片，去年受惠市場需求強勁，營運高度成長，總營收達228.68億元，年增110%，一舉創下歷史新高紀錄。（編輯：趙蔚蘭）1110112