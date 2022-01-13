全台都能外送 全聯攜手foodpanda拚全年業績15億

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（中央社記者梁珮綺台北13日電）全聯搶進外送商機，去年與Uber Eats合作後，今天宣布再攜手foodpanda，2大主力外送平台全數到位，預估有助於讓全聯外送服務覆蓋率90%；此外，24小時經營「小時達」專門店今年將增至50間、參與配送門市將拓至600間。

foodpanda總經理方俊強預估上架全聯商品後，將有望創造全年下單業績達新台幣15億元。

COVID-19疫情替零售業帶來新商機，全聯去年初進軍外送市場，推出「PXGo!小時達」和Uber Eats雙平台服務，最快1小時內就能將生鮮雜貨宅配到府，今年攜手foodpanda，持續擴大版圖。

全聯總經理蔡篤昌致詞時表示，全聯在宅經濟浪潮中抓住機會，去年參與生鮮配送的門市有230間店、小時達專門店有7家，短短一年就交出一張漂亮的成績單，歸因於價格優、速度快以及商品齊等3因素。

蔡篤昌說，在價格部分，全聯商品在線上與線下都是統一價；消費者下單後到拿到商品，只要30至40分鐘，速度夠快；商品目前有2500個品項，從生鮮到雜貨一應俱全，但近期聽到消費者聲音，希望品項能增加，全聯規劃商品項目在今年將增至3000項。

至於與foodpanda合作有3大優勢，蔡篤昌說，首先，foodpanda是全台最大外送平台，客層多為年輕族群，能與全聯互補；其次，全聯在外送市場的普及率大為提升；最後則是外送服務，在全台覆蓋率達90%，幾乎2000萬名消費者都能透過外送買到全聯的商品，不用到實體超市。

蔡篤昌進一步表示，因應覆蓋率提高，規劃24小時的小時達專門店將增至50家、參與配送門市要拓至600間。

foodpanda總經理方俊強致詞時表示，從內部統計數字發現，全聯是消費者最希望上架的品牌，預計首季會有350家門市在foodpanda平台上架，全年營收上看新台幣15億元。（編輯：潘羿菁）1110113