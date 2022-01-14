工業富聯攻元宇宙和電動車 布局半導體鎖定晶片設計

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海旗下工業富聯指出，今年布局鎖定元宇宙、電動車、半導體三大領域，半導體方面將先以投資方式進入晶片設計。

工業富聯日前舉行年度工作會議，執行長鄭弘孟表示，工業富聯今年深耕元宇宙、電動車和半導體三大領域。

在元宇宙部分，鄭弘孟表示，工業富聯布局基礎設施、人機介面、去中心化等，Wi-Fi 6產品出貨量超過3000萬套，相關營收超過人民幣100億元，5G基地台及400G交換器產品保持兩位數百分點成長幅度。在5G專利申請，工業富聯年成長率超過70%。

工業富聯日前表示，在元宇宙的基礎設施，包括5G、Wi-Fi 6、智慧家居以及感測器等產品，已有穩定大客戶；另外運用在專業工作站、桌上型電腦、行動裝置、擴增實境/虛擬實境（AR/VR）、遊戲主機的繪圖處理器（GPU）產品，已出貨到全球巿場。

電動車方面，鄭弘孟指出，工業富聯鎖定電驅電控零配件、車聯網跟智慧車載、工業互聯網3個項目。

工業富聯子公司去年9月收購恒驅電機63%股權，布局電動車動力馬達；工業富聯去年8月底也與創新金屬科技簽約，打造鋁製金屬產業燈塔工廠，切入電動車商機；去年12月與恩智浦（NXP）策略合作，雙方初期布局數位電子座艙，目標2023年量產

半導體部分，鄭弘孟表示，包含IC設計、晶圓代工、化學材料，以及晶圓測試、封裝測試、設備製造等，都將為工業富聯帶來龐大商機。他說，工業富聯先以投資方式進入晶片設計領域，再逐漸往核心元件、材料，甚至製造設備等發展。

工業富聯去年8月投資中國私募基金「東南數位化轉型投資基金」，布局東南區域半導體發展機會。

鄭弘孟說，元宇宙、電動車、半導體這三大產業，基本上是產生並使用大量數據的產業，工業富聯期望透過數據提升高階智慧製造。

中國媒體指出，工業富聯去年在5G、Wi-Fi 6等通訊及行動網路設備訂單成長，雲端運算產品去年第4季出貨量年增雙位數百分點。（編輯：楊蘭軒）1110114