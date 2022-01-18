Omicron疫情干擾 SOGO保守估計今年業績成長1%

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（中央社記者梁珮綺台北18日電）SOGO百貨董事長黃晴雯今天表示，受疫情影響，百貨業辛苦作戰，直到去年第4季才漸入佳境，雖然往年營業額成長至少2%以上，但考量Omicron變種病毒等不確定性因素， 今年業績保守估計為443億元，僅成長1%。

遠東SOGO百貨今天舉辦「歲末&福袋」記者會，黃晴雯致詞時指出，台灣面臨通膨、貨品塞港、變種病毒Omicron肆虐等挑戰，零售業嚴陣以待，尤其在疫情影響下，百貨業過去2年相當辛苦，尤其去年中實施三級警戒，衝擊人潮，直到去年第4季才漸入佳境。

黃晴雯在會中透露去年SOGO週年慶營收狀況，表示原本訂定110億元業績，最後上衝至130億元，「不但達標，而且超標」，也帶動全年業績達439億元。

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展望今年，黃晴雯受訪時表示，變種病毒Omicron仍在全球肆虐，在台灣也有多起病例，一旦政府加嚴防疫措施，SOGO會全力配合，保守估計全年業績為443億元，成長1%。

黃晴雯也分析，民眾因疫情無法出國旅遊，將消費動能都留在國內，高單價商品、居家高檔家電銷售表現亮眼，「去年可以說是精品與高檔家電豐收年」，她透露，精品品牌有年輕化趨勢，並進行聯名合作，刺激年輕人消費購買，去年精品成長幅度超過10%。（編輯：林淑媛）1110118