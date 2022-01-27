金管會：將開放證券期貨業 赴中國設立子公司

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（中央社記者謝方娪台北27日電）現行證券期貨業赴中國投資限制持股低於5成且不具控制力，不過金管會今天宣布，將修法鬆綁持股比例超過50%，即開放證券期貨業者可至中國設子公司，金管會力拚今年6月底前完成修法。

金管會參採券商公會及投信投顧公會建議，在今天公布「台灣地區與大陸地區證券期貨業務往來及投資許可管理辦法」部分條文修正草案，擬開放國內證券期貨機構對中國地區證券期貨機構持股比例可超過50%，換言之，證券期貨業可赴中國設立具控制力的子公司，草案預告期定為30日。

依現行法規，證券期貨業者僅可赴中國地區參股投資（持股比例不超過50%且對被投資公司不具控制力）證券期貨機構，目前共有6家證券期貨業者在中國地區有參股投資，包含統一證券、康和期貨、富邦投信、元大投信、國泰投信以及永豐投信。

金管會證期局副局長蔡麗玲指出，參股投資無法取得經營主導權，不利投資風險控管，為利業者在變局中控制經營風險、減少不確定性並提升整體競爭力，金管會參考公會建議修法。

此外，目前銀行及保險業投資中國地區銀行及保險機構持股比例已可超過50%，此次修法將可達成監理一致性目標。

金管會設下證券期貨業赴中國地區設立子公司的資格條件，券商必須為綜合證券商且淨值高於新台幣100億元，且未受重大處分或處置，最近一年自有資本適足率高於200%，具備國際證券、期貨業務專業經驗等。

投信業淨值必須高於15億元，且未受重大處分或處置，具備國際證券、期貨業務專業經驗等；期貨商淨值必須高於10億元，且未受重大處分或處置，最近一年每月調整後淨資本額比率達40%以上，並具備國際期貨業務專業經驗等。

目前證券期貨業符合淨值和資本要求者共有36家，包含15家券商、9家投信業、12家期貨商。

金管會預計今年2月底可完成法規預告，不過涉及兩岸管理辦法修法，草案必須送行政院，確切上路日期必須視外界預告期間意見及後續行政程序而定，金管會希望爭取今年6月底前完成修法程序。（編輯：潘羿菁）1110127