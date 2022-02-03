在地化製造趨勢難擋 半導體業應善用優勢求最大利益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）美中關係持續緊張，加上COVID-19疫情延燒、車用晶片缺貨加劇，半導體戰略地位升高、在地製造趨勢成形。專家認為，台灣半導體業應依本身優勢，爭取最佳投資條件，並善用各國特色與優勢尋求最大利益。

美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，美中緊張關係並未緩解，反而進一步擴大對中國企業的管制。繼華為之後，美國還將中國大陸晶圓代工廠中芯、晶片廠飛騰、人工智慧（AI）業者曠視、無人機廠大疆等多家廠商列入黑名單。

面對美國政府的強力圍堵，中國並未退縮，一方面大力支持第3代半導體發展，一方面金援中芯，協助擴展28奈米產能，並推動半導體設備自主化。

為突破美國封殺，延續5G發展，華為也計劃自建晶圓廠，已向台灣關鍵半導體供應鏈廠商要求前往中國大陸設廠。

各界普遍認為，未來將會是一個世界、兩個系統，一個是以美國為中心，一個是以中國為中心。

除了地緣政治動盪，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，嚴重影響全球供應鏈正常運作；疫情帶動的遠距教學、工作商機，刺激對半導體需求激增，導致晶片嚴重短缺，價格高漲。

尤其汽車供應鏈既長且複雜，過去追求及時生產，存貨相當低，在這波晶片荒中遭到重創。包括通用（GM）、福特（Ford）、豐田（Toyota）等車廠都被迫關閉部分產線，德國、美國、甚至日本都紛紛寫信給台灣政府求援。

為解決車用晶片荒，美國商務部還多次邀集相關業者召開會議，並希望半導體業者提供相關資料，協助釐清供應鏈問題。

台積電不僅多次應邀參加美國商務部會議，並回應商務部「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求；其他包括聯電、世界先進及力積電等半導體廠，也都配合提交相關資料給美國。

為支援汽車電子客戶產能需求，台積電還罕見重新分配晶圓產能，大幅提升車用微控制器產量。據台積電統計，2021年車用電子銷售業績增加高達51%，是成長幅度最大的平台。

除了美國與中國大陸，包括日本、韓國與歐洲也都將半導體產業發展拉高至國安層級，紛紛補助設立半導體廠，確保半導體的穩定調度。

台積電為全球晶圓代工龍頭廠，製程技術居領先地位，是各國政府鎖定爭取投資設廠的目標；台積電也在考量客戶需求後，配合在美國亞利桑那州設置5奈米廠，並決定在日本熊本縣設置特殊製程晶圓廠。台積電目前還評估在德國設廠，只是仍在非常初期階段。

由於半導體在地化發展趨勢無可避免，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，台灣半導體業者可依自身競爭優勢，談判出最佳的投資條件；透過海外布局分散營運風險，並善用各國半導體特色與優勢槓桿出最大的利益。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說，台灣半導體製造業者確實面臨到很多邀請及壓力，廠商最終決定還是要看客戶是不是支持，水、電、土地基礎設施及人才，也都是必要條件。

曹世綸表示，在混亂狀況之下，可以理解各國政府會擔心對半導體沒有控制權。他預期，半導體業者生產基地會做部分轉移，要大規模或全面調整並不合理，不符市場經濟機制；應針對個別國家特殊使用、安全考量，進行部分的轉移。

曹世綸認為，台灣應與各國做好溝通，作為可信賴的夥伴，避免他們做出非理性的舉動，因為一時慌亂，過度投資，而打壞市場狀況，並分散台積電與台灣半導體產業的競爭力。（編輯：張良知）1110203