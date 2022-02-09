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廣越1月營收創歷年同期新高 全年營運拚登峰

2022/2/9 16:18
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（中央社記者蔡芃敏台北9日電）羽絨衣大廠廣越今年1月營收新台幣10.96億元，月減26.26%，年增82.74%，創下歷年同期新高。廣越指出，訂單能見度至第2季，今年營運有望挑戰歷史新高。

廣越總經理吳朝筆表示，去年營運雖受到越南疫情停工及各國港口壅塞影響，導致出貨不順；不過，品牌客戶訂單強勁，且越南復工後，訂單遞延出貨，帶動去年第4季淡季不淡，首度轉為旺季。

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他說，今年1月表現開紅盤，第1季訂單呈現旺季表現，訂單能見度已至第2季，今年有機會挑戰新高。

法人分析，Nike、Adidas、UA、NB等運動大廠，以及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen等均為廣越客戶，由於品牌業者庫存水位降至新低，加上反聖嬰現象發威，全球酷寒氣候陸續在北美、歐洲及亞洲報到，看好廣越今年第1季將一甩淡季模式，成為史上最旺第1季。（編輯：張良知）1110209

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