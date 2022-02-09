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騰輝-KY元月營收年增1成 牧德去年賺近2股本

2022/2/9 18:54
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（中央社記者江明晏台北9日電）銅箔基板廠騰輝-KY 1月營收年成長12.7%，看好散熱、半導體、航天等相關訂單今年具體貢獻，營運可望進一步攀升；牧德科技去年每股稅後盈餘18.51元，將持續投入利基型產品開發。

銅箔基板廠騰輝-KY元月營收新台幣5.9億元，比去年同期成長12.7%。

騰輝-KY表示，主要產品應用較多在汽車電子相關領域，目前汽車電子缺芯問題已逐步緩解，將會在後續營運中逐月顯現並強化營收。而高頻、高速一系列 tec-speed高速低損耗材料應用長期深耕努力有成，1月訂單大幅增加並創下新高。

騰輝-KY表示，散熱材料市場需求逐步回溫，近期汽車板以及散熱金屬基板產品拉貨動能逐漸提升，軍工航天材料終端認證上持續深耕，並積極布局半導體測試應用的終端開發，目前在半導體測試應用的老化板及探針板訂單，在海外與中國當地，以見逐月成長趨勢，看好今年會是有具體的訂單貢獻的一年。

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AOI檢測大廠牧德科技今天董事會通過2021年合併財務報告，毛利 62%，每股稅後盈餘18.51元，較去年每股稅後盈餘15.02元，增加 3.49 元，並決議通過 2021 年下半年度盈餘配發10元，其中1元由資本公積配發，另外，2021年上半年度盈餘已於1月14日發放2元，2021年共配發股利12元。

牧德1月營收新台幣2.03億元，月增3.8%、年減1.65%；牧德仍持續投入利基型產品開發，展望未來更好的成長動能。（編輯：黃國倫）1110209

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