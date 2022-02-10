全家跑贏全聯 金管會：全盈支付已申請核發電支執照

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（中央社記者謝方娪台北10日電）全家便利商店和全聯福利中心搶攻嗶經濟商機，去年分別取得金管會許可專營電支業務，金管會今天證實已收到全家投資的全盈支付申請核發營業執照，目前正審核中，全支付則尚未提出申請。

全家與全聯分別投資「全盈支付」與「全支付」，2021年6月獲金管會許可專營電支業務，依照規定，兩家業者須在取得金管會許可後6個月內向金管會申請核發營業執照後，才能正式營業。

由於全盈支付和全支付籌備不及，先前均向金管會申請展延期限3個月，最晚必須在今年3月28日前向金管會遞件。

金管會銀行局副局長林志吉今天證實，全盈支付已向金管會提出核發電支執照申請，金管會正在審核中，全支付則尚未向金管會遞件申請。

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雖然兩家業者電支執照還沒到手，全家與全聯去年底已率先宣布雙方將實施「通路共享」，未來「全支付」用戶可至「全盈支付」合作商店付款，反之亦同，預估可節省店家重複金流串接的相關成本。

由於雙方擬開辦相關收付資訊整合傳遞業務，屬於電支條例規定的附屬和衍生業務，林志吉指出，雙方彼此合作，金管會尊重商業考量，不過雙方應在正式營運後，向金管會提出業務申請備查。（編輯：林淑媛）1110210