中國疫情波及 六角、美食-KY元月營收疲軟

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（中央社記者江明晏台北10日電）因中國餐飲消費復甦緩慢，六角旗下杭州瑞里1月營收下修，整體1月合併營收年減近2成，但日出茶太持續海外展店；美食-KY旗下85度C在中國營收仍低於去年同期，但跌幅收斂。

旗下有手搖飲「日出茶太」品牌的六角國際公告1月合併營收為新台幣3.3億元，較去年同期減少約19%，主要來自中國大陸近兩年來餐飲消費復甦緩慢，以致旗下杭州瑞里1月營收下修，但隨著政府實施積極擴張性宏觀政策進而刺激消費，期待營運谷底揚升。

「日出茶太」仍持續海外展店，首季聚焦在澳洲、歐美與東南亞市場，力拚展店淨成長55家，在全球布局的紮實基礎下，將以平均每年全球門市淨增加25至30%為目標，今年總店數目標為1500家，旗下天恩粉圓營運表現可望同步提升，隨著兩岸因疫情而影響的經濟活動逐步減緩下，杭州瑞里營運將逐步回溫，六角有信心穩健重返成長軌道。

美食-KY元月合併營收達16.8億元，較去年同期增加2.6%，連續兩個月正成長，且增幅擴大。

法人觀察，全球疫情邁入第3年，美食-KY海內外累積相對足夠的應對經驗，即便高傳播力的Omicron接連出現在大陸、美國、台灣等主要市場，美食-KY仍能發揮外帶為主以及連鎖品牌的優勢，搭配推陳出新的產品與數位銷售，營收重返成長，因此更加看好美食-KY今年可望持續搶攻市場，擴大占有率，增添營收動能。

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在美國市場，法人觀察，受到Omicron變種病毒傳播以及嚴重通膨的影響，消費者信心指數持續下探，1月甚至接近10年新低；Omicron確診人數激增也帶來嚴重缺工問題，各地超市屢見貨架空無一物，法人認為，儘管供應鏈以及通膨的後續影響仍不可輕忽，但觀察美食-KY疫情期間門市穩健的營收表現，樂觀預期85度C美國銷售成長的態勢可望延續，貢獻合併營收成長量能。

至於中國市場，民生消費受到疫情干擾，85度C營收仍然低於去年同期水準，但法人也指出，1月的衰退幅度明顯較過去幾個月改善，持續看好85度C在當地消費放緩的環境下，穩定提升來客數及消費頻次。（編輯：趙蔚蘭）1110210