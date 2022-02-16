8年20萬戶社宅 住都中心：有信心如期完成

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（中央社記者蘇思云台北16日電）國家住都中心今天表示，第一階段由縣市政府主責興辦的4萬戶社宅已在2020年底達標，接下來住都中心每年推動1.7萬到1.9萬戶社宅，有信心社宅政策8年20萬戶可以如期完成。

國家住都中心（國家住宅及都市更新中心）今天發布新聞稿，國家住都中心受內政部指示在全國各地興辦社會住宅，協助執行8年20萬戶目標，分成直接興建12萬戶以及推動包租代管8萬戶。

國家住都中心指出，第一階段由縣市政府主責興辦4萬戶已在2020年底如期達標。累積至現階段中央直接興辦社會住宅已達成1萬9032戶、地方則為3萬7945戶，合計已達成5萬6977戶，並將在2024年完成興辦目標。

國家住都中心2年多來規劃直接興建社宅，截至今年1月底已在全國完成42處基地、共1萬5660戶統包工程決標，接下來將以每年1.7萬戶至1.9萬戶的推動速度，穩健前進。

8年20萬戶社會住宅政策中，8萬戶以包租代管方式辦理。國家住都中心指出，截至今年1月底，包租代管全國累計已媒合3萬1796戶，每月媒合數約1500至1800戶，媒合數穩定加速成長，有信心如期完成社會住宅8年20萬戶目標。（編輯：張均懋）1110216