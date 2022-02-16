台股大漲279點 重返18200點之上收復所有均線

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）俄羅斯入侵烏克蘭疑慮緩和，帶動美股勁揚，也激勵台股今天最高大漲近282點，終場收在18231.47點，上漲279.66點，收復月線和短期均線，重返18200點之上。

不過法人表示，儘管俄烏危機局勢暫除，但情勢未明朗化前，對全球股市仍有震盪變數，台股後市仍須關注美國聯準會（Fed）縮減購債及升息動作。

俄羅斯15日宣布撤回部分在烏克蘭附近演習的軍隊，緩和俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的疑慮後，美股四大指數收高，激勵台股今天開盤跳空上漲逾百點，電子權值股和航運股領軍衝鋒，加上金融股回神助攻，台股盤中漲逾200點。

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台股尾盤漲幅一度收斂至200點之內，不過受到台積電和塑膠股擺尾的激勵，台股再攻上今天最高點18233.79點，上漲281.98點，終場大漲279.66點，收在18231.47點，收復萬八大關、18100點和18200點整數關卡，也收復月線約18148點、5日線約18166點和10日線約18022點。

台股今天成交值來到新台幣2690.2億元，其中電子股成交值約1650億元，占大盤單日成交值比重61.5%；航運股成交值515億元，占大盤比重約19.1%。（編輯：楊凱翔）1110216