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傳俄開始撤軍 拜登：尚未證實、攻擊仍可能

2022/2/16 06:14
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（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）俄羅斯宣稱部署在烏克蘭附近地區的部分俄軍結束演習後開始返回基地。對此，美國總統拜登表示是好事，但美方尚未證實。拜登也再次警告，俄羅斯入侵烏克蘭仍有可能，呼籲美國民眾儘速離開。

在俄媒報導俄羅斯國防部表示，部署在烏克蘭附近地區、結束演習的部分俄羅斯軍隊已開始返回基地後，拜登（Joe Biden）今天下午在白宮對烏俄情勢發表最新談話。

對於傳言俄羅斯撤出部分在烏克蘭附近地區的軍隊，拜登表示，「這很好，但我們還沒有證實這一點，我們還沒有證實俄羅斯軍隊正在返回他們的基地。事實上，我們的分析人員認為他們仍非常具有威脅性。」

他指出，俄羅斯在烏克蘭與白俄羅斯交界邊境安置1萬5000名士兵，「入侵仍顯然可能」。他再次呼籲所有在烏克蘭的美國民眾立即撤離，以免為時已晚。

拜登重申美國願意進行外交協商，以穩定歐洲局勢與安全。但他也表示，對俄羅斯入侵烏克蘭做好果斷反應的準備，若俄羅斯在未來數日或數周入侵烏克蘭，將受到國際社會強烈譴責，美國與盟友將實行嚴厲制裁與出口管制。

他也向俄羅斯民眾喊話表示，美國與北約對俄羅斯並不構成威脅，也未計劃在烏克蘭部署飛彈，美國也未針對俄羅斯人民，也未尋求破壞俄羅斯穩定，「你們不是我們的敵人」。（編輯：陳政一）1110216

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