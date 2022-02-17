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視訊轉換晶片需求旺 法人估安格今年營收看增4成

2022/2/17 12:41
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（中央社記者張建中台北17日電）多媒體視訊轉換控制晶片廠安格董事長胡漢良今天表示，目前產品持續供不應求，營運可望延續成長趨勢。法人預期，安格今年營收將成長3至4成水準。

安格目前產品包含視訊轉換晶片、高速訊號處理晶片以及USB Type-C視訊轉換晶片，受惠市場趨勢，USB Type-C視訊轉換晶片營運動能強勁。胡漢良說，目前產品持續供不應求。

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因應消費者對於影像品質要求日益增加與USB Type-C產品普及，安格逐步朝向高端的4K/60Hz產品開發，新推出的AG94系列支援兩組USB Type-C母座，可同時連接影像裝置與USB PD電源轉換器，也可支援USB Type-C正反插，提供多樣的終端產品開發設計。

胡漢良表示，新產品目前正提供客戶試量產，預計下半年起可開始貢獻營收，全年營收可望延續成長趨勢。法人預期，安格今年營收應可成長3至4成水準，續創歷史新高紀錄。（編輯：潘羿菁）1110217

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