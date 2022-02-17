疫情衝擊 3大國際金融業務獲利同呈衰退

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（中央社記者謝方娪台北17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊銀行、保險、證券3大國際金融業務，2021年銀行OBU稅前獲利年減13%，保險OIU從盈轉虧，證券OSU獲利則年減超過7成。

3大國際金融業務為銀行國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU）及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

金管會統計，截至2021年底，共有36家本國銀行、23家外銀開辦OBU，截至2021年底全體OBU存款餘額達新台幣2兆8922億元，相比2020年底成長12%，不過放款餘額降至2兆1776億元，年減2.7%。

2021年銀行OBU稅前獲利901.3億元，相比2020年1037.6億元，減少136.3億元、減幅13.13%。

金管會銀行局副局長林志吉指出，因COVID-19疫情衝擊，OBU放款縮減，另因國際金融情勢變化，OBU利息淨收益和投資淨收益雙雙減少，導致去年OBU獲利縮水逾百億元。

保險OIU2021年稅前虧損11.9萬美元，相比2020年稅前獲利260.5萬美元，由盈轉虧。金管會保險局副局長林志憲說，主因有一家保險OIU提列呆帳所致。

目前共有9家壽險業開辦OIU，但僅1家仍有銷售商品，有效契約保單共842件。2021年全年保險OIU新契約僅4件，相比2020年減幅達8成，新契約保費收入210萬美元，也年減87%。

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截至2021年底，共有19家券商取得金管會核准辦理OSU業務，業務量僅1640億美元，年減4.2%，稅前純益5299.1萬美元，年減71.18%。

金管會證期局副局長蔡麗玲說，2021年第4季美債利率走升且美國聯準會（Fed）啟動縮減購債，券商調降部位以規避利率風險，使業務量呈現下滑；獲利面則因2021年相對2020年利率走揚，債券市場走空，海外債券獲利下降所致。（編輯：林淑媛）1110217