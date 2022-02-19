若俄烏紛爭緩解 法人：有利台股回歸基本面題材

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北19日電）俄烏緊張情勢本週牽動國際股市，台股上下震盪388點、週線收黑78.59點。美俄18日釋出談判消息，法人認為，台股短線可能持續盤整，待紛擾消除後，將回歸基本面題材。

在俄羅斯及烏克蘭緊張情勢有機會緩和下，台股18日開低後收斂跌幅，終場收在18232.35點，下跌36.22點，成交值新台幣3028.89億元，加計盤後交易約3067.18億元，週線收黑78.59點。

第一金投顧董事長陳奕光接受電訪時表示，現階段宜將政治、經濟分開看，俄烏關係成各國角力戰場，一般而言，歐洲需考慮俄國供應天然氣的問題，俄國考慮油價，美國則可能考慮軍售，但疫情剛緩和，大家忙著讓經濟復甦，應該不願看到戰爭攪局。

陳奕光強調，在避開地緣政治紛擾、回歸基本面的同時，台股最有機會走出自己的路，主因將在3月陸續公布去年上市櫃公司年報，可望有不錯的成績，加上今年第1季台股上市櫃公司表現也不差，所以有強力的基本面支撐。

他說，台股有基本面，也有股利題材可期，有底氣可以對抗震盪走勢，加上又有疫後解封商機，只要前波低點17633點未跌破，仍有機會挑戰高點。

他認為，台股散戶融資及外資賣股，但投信、政府基金買股，經過籌碼換手後有利指數上攻，只待美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣緊縮利空因素鈍化，台股仍有機會創高。

另外，疫後解封題材帶動航空、旅遊股發酵，加上全球減碳節能，政府大力推動綠能等基礎建設，都可望為台股帶來經濟面的支撐。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪時指出，俄烏關係緊張下，近來台股波段高點一次比一次低，量也不大，若短線高不過高點、低又不破低點，仍可能維持區間盤整；但只要俄烏關係有具體結果，指數就有機會明顯上攻。

黃國偉認為，美俄談判尚無具體時程，下週的上半週台股仍可能持續整理，短線解封概念股大漲，其中旅遊股特別強勢，但投機成分多；反而是航空股採波段投資概念介入的情況較明顯。

對於半導體族群，他認為，現階段市場雜音較多，但記憶體族群可望受惠產品報價上漲。（編輯：張良知）1110219