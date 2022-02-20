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國泰世華銀行出奇招 錢的聲音歌單收聽次數飆近30萬

2022/2/20 16:25（2/20 16:44 更新）
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國泰世華銀行近日推出系列歌單，意外造成轟動。（圖取自國泰世華銀行YouTube頻道網頁youtube.com）
國泰世華銀行近日推出系列歌單，意外造成轟動。（圖取自國泰世華銀行YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）國泰世華銀行近日推出系列歌單，意外造成轟動，在官方YouTube頻道上線3週後，總收聽次數已逼近30萬次；究竟何種風格音樂可擄獲眾人的心，原因很簡單，只因「錢錢的聲音」人人都喜歡。

國泰世華銀行在農曆春節前，於官方YouTube頻道推出一系列Gold Noise歌單，標榜「喜歡錢錢的樣子，那先來聽聽錢錢的聲音」，並於2月17日在各大音樂串流平台上架此專輯，由各國鈔票數鈔的ASMR聲音，融合代表各個區域的曲風，編織成一首首輕快且療癒的音樂。

國泰世華銀行解釋，Autonomous Sensory Meridian Response縮寫為ASMR，中文翻譯的意思是「自主性感官經絡反應」、「自發性知覺神經反應」；ASMR被定義為一種受到特定聽覺、視覺或感官刺激所觸發的身心反應。簡單來說，就是能讓大腦感到「療癒」的聲音。

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國泰世華Gold Noise共有7首歌單，分別為手數鈔票、數鈔機數鈔票、新台幣、美元、日元、歐元以及人民幣的聲音。Gold Noise於官方YouTube頻道上線3週後，總收聽次數已逼近30萬次，近日也在各大音樂串流平台以及網路上引發討論，網友紛紛表示「原來數鈔的聲音也可以這麼療癒！」

探究「錢錢的聲音」背後發想過程，國泰世華銀行表示，一直以來，都希望貼近大眾的生活，不僅是金融服務的夥伴，也能成為休閒生活中沒有負擔的陪伴；適逢農曆新年，除了常見的發財金、發財水，也透過與大眾生活十分密切的音樂出發，構思Gold Noise，讓大家隨時隨地都能聽到錢錢的聲音，帶來好兆頭。（編輯：蘇志宗）1110220

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