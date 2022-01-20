刷臉驗證夯 國泰世華網銀App人臉辨識使用量月破百萬

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰世華銀行表示，網銀App導入採取「直接辨識」技術的人臉驗證機制，讓用戶透過刷臉驗證方式，就可在網銀啟用非約定轉帳服務、調整ATM提款限額等，去年下半年每月平均使用次數近140萬次。

國泰世華銀行今天發布新聞稿，國泰世華網銀App在2020年推出FIDO生物特徵（人臉、指紋）登入後，為強化交易安全，2021年領先業界在網銀App導入採「直接辨識」技術的人臉驗證機制。

國泰世華銀行指出，過去客戶在網路進行交易時，多用密碼作為交易驗證方式，國泰世華銀行導入人臉辨識驗證機制，讓客戶在網銀App進行轉帳時，不用記密碼，可選擇人臉驗證就能完成交易，且發生異常交易時，也可透過人臉辨識系統的交易記錄釐清問題。

國泰世華銀行表示，手機只要有前鏡頭就能使用國泰世華網銀App的人臉辨識功能，不限任何手機型號。透過「刷臉認證本人交易」防止密碼外洩遭盜用的風險，解決忘記網銀密碼與未帶卡片無法提領現金等痛點。

國泰世華銀行表示，人臉辨識具備3大特色，第一，嚴格比對確保本人身分，客戶註冊人臉辨識服務，系統或行員確保註冊的人臉是帳戶持有人。

第二，直接辨識技術強化交易安全。客戶用人臉辨識轉帳進行交易驗證時，系統即時比對當下辦理交易的人臉與客戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」是否吻合，確定為本人後，交易才會完成。

第三，單一身分嚴防盜用。在國泰世華銀行一組身分證字號只能註冊一張人臉，有助降低交易風險。

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國泰世華銀行副總經理陳冠學表示，目前國泰世華銀行的人臉辨識精準度已達99%驗證成功率，未來會再擴大人臉辨識的應用場景，讓客戶在進行各項網路交易時更加便利。

國泰世華銀行目前提供10項人臉辨識服務，使用場景涵蓋線上、線下，現在客戶已能透過人臉辨識完成多項服務的身分驗證，例如在網銀App啟用非約定轉帳服務、調整ATM提款限額，免跑分行辦理，2021年的下半年每月平均使用次數近140萬次，較上半年成長50%。（編輯：趙蔚蘭）1110120