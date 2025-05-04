陳聖平前3局2失誤 餅總調動二三游守位盼止住傷害

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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天與富邦悍將交手，前3局游擊手陳聖平2次守備失誤，3局得點圈有人，總教練林岳平調換二、三壘、游擊守位，林岳平表示，雖少見但只當下希望不要再造成傷害。

獅隊今天在新莊棒球場與富邦悍將交手，先發游擊手陳聖平1局下出現失誤，但沒有造成球隊失分，3局下球隊1比0領先局面，悍將首名打者葉子霆敲出游擊方向滾地球，陳聖平再出現失誤，悍將下一棒打者孔念恩獲得保送上壘。

面對無人出局，悍將攻占一、二壘局面，獅隊總教練林岳平馬上調動內野守備，陳聖平改守三壘，陳重廷從三壘移防二壘，原本的二壘手許哲晏移防游擊，悍將靠著短打推進，接著獅隊先發投手林詔恩連飆2次三振、力守不失分。

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「餅總」林岳平賽後解釋，這樣的守備調度確實比較少見，但3局的狀況最理想是先製造雙殺，不管悍將選擇短打還是正常攻擊，都希望不要在陳聖平身上再發生失誤，沒有想要換人、只是球隊不能再受到傷害，如果再出現第3次失誤、可能就救不回來了。

被問起之後是否還是會讓陳聖平繼續在先發游擊位置，林岳平則給出正面的回答；陳聖平今天守備出現2次失誤，打擊方面4打數沒有敲出安打，選到1次保送、有1得分。（編輯：陳政偉）1140504