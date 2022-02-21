上銀訂單能見度看到第2季 布局電動車年底傳佳音

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天表示，整體訂單能見度可看到第2季，電動車布局按計畫進行，最快今年底至明年有小量訂單出貨。

展望今年資本支出，卓文恒預估，上銀今年規模約新台幣30億元，包括台灣4個廠區、義大利和日本廠等，規模會比去年增加。在價格部分，卓文恒指出，上銀今年暫時沒有調整價格的計畫。

台灣兩大工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，今天起至26日在台北南港展覽1館和2館盛大舉辦，共有950家參展廠商，使用5100個攤位，有62國破千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。

上銀集團此次也盛大參展，談到目前訂單能見度，卓文恒表示，整體訂單能見度可看到第2季，其中滾珠螺桿接單能見度看到4個月至4.5個月，線性滑軌能見度約3個月至3.5個月，晶圓機器人訂單能見度看到3個月。

在電動車布局，卓文恒表示，目前上銀在電動車傳動元件按照計畫進行，車用滾珠螺桿應用在煞車系統、轉向系統、變速器系統等，預估最快今年底到明年將有小量訂單出貨。

在義大利廠，卓文恒表示，義大利廠已取得執照，預估4月至5月動工，工期規劃1年多；日本廠地坪約3萬8000坪，規劃今年底裝修，預估明年投產。

在台灣廠區，卓文恒表示，台中工業區兩個舊廠改建，雲林科技工業區二廠約3000坪，去年9月動土，今年雲科三廠持續興建；嘉義大埔美二期廠區已經興建達到1/3進度，今年繼續興建。

在價格部分，卓文恒指出，上銀今年暫時沒有調整價格的計畫，去年反映原物料成本上揚，上銀去年調整產品價格平均漲幅約10%。

展望關聯企業大銀微系統今年營運，大銀微系統表示，半導體應用產品訂單能見度看到第3季甚至第4季，運動控制元件能見度到3個月，自動化產業產品能見度到4個月，今年持續受惠半導體產業擴大資本支出需求強勁，部分客戶對奈米級精密定位平台和運動控制元件拉貨力道強勁。

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對於原物料和運輸成本影響，大銀微系統指出，關鍵原物料之一磁鐵去年價格大增1倍，已與部分客戶協商吸收部分成本，另外透過智慧製造方式，降低原物料成本上揚對價格波動的影響；至於運輸進出一切正常。

展望資本支出，大銀微系統預估，今年資本支出規模約2.5億元，包括新竹鳳山工業區興建廠房。法人預估，大銀微系統今年營收和獲利可望成長兩位數百分點。（編輯：趙蔚蘭）1110221