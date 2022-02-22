義隆電去年每股純益17.64元創新高 擬配息13.5元

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（中央社記者張建中新竹22日電）觸控晶片廠義隆電去年營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益達新台幣17.64元，董事會決議每股配發13.5元現金股利。

義隆電下午舉行線上法人說明會，公布去年度營運結果。去年總營收183.28億元，毛利率49.7%，營業利益率30.9%，歸屬母公司淨利51.03億元，每股純益17.64元，各項財務指標皆創下歷史新高紀錄。

義隆電董事會決議去年度盈餘每股配發13.5元現金股利，若以今天收盤價175.5元計，殖利率達7.69%。因應投資人的需求，義隆電決定明年起1年將發放2次股利，上、下半年各發1次。

展望今年，義隆電處長劉代銘表示，因淡季效應及工作天數較少影響，第1季營收將約40億至42億元，較去年第4季下滑4%至增加1%。

劉代銘指出，第1季觸控板、指紋辨識及指向裝置產品業績可望優於去年第4季水準，觸控螢幕產品銷售將滑落。

因晶圓代工價格持續上揚，加上產品組合變化，觸控螢幕產品比重下滑影響，義隆電毛利率恐自去年第4季的49.4%，滑落到第1季的46.5%至48.5%，第1季營業利益率約24.8%至27.8%。

義隆電董事長葉儀皓表示，根據研調機構預估，最近幾年筆記型電腦市場出貨量幾乎不會成長，不過人機介面的產值還是會成長。

葉儀皓說，因應晶圓代工產能受限，義隆電在製程方面做了改變，預期下半年產能可望有比較大的突破，全年營收將力拚小幅成長。（編輯：張均懋）1110222