更多編輯台推薦新聞：
香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運預計2032年通車 路線圖、轉乘方式看這裡
生活

基隆捷運預計2032年通車 路線圖、轉乘方式看這裡

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看
國際

蒲亭承認烏東2共和國、為何忌憚烏克蘭加入北約？歷史糾葛一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

義隆電去年每股純益17.64元創新高 擬配息13.5元

2022/2/22 16:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹22日電）觸控晶片廠義隆電去年營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益達新台幣17.64元，董事會決議每股配發13.5元現金股利。

義隆電下午舉行線上法人說明會，公布去年度營運結果。去年總營收183.28億元，毛利率49.7%，營業利益率30.9%，歸屬母公司淨利51.03億元，每股純益17.64元，各項財務指標皆創下歷史新高紀錄。

義隆電董事會決議去年度盈餘每股配發13.5元現金股利，若以今天收盤價175.5元計，殖利率達7.69%。因應投資人的需求，義隆電決定明年起1年將發放2次股利，上、下半年各發1次。

展望今年，義隆電處長劉代銘表示，因淡季效應及工作天數較少影響，第1季營收將約40億至42億元，較去年第4季下滑4%至增加1%。

劉代銘指出，第1季觸控板、指紋辨識及指向裝置產品業績可望優於去年第4季水準，觸控螢幕產品銷售將滑落。

因晶圓代工價格持續上揚，加上產品組合變化，觸控螢幕產品比重下滑影響，義隆電毛利率恐自去年第4季的49.4%，滑落到第1季的46.5%至48.5%，第1季營業利益率約24.8%至27.8%。

義隆電董事長葉儀皓表示，根據研調機構預估，最近幾年筆記型電腦市場出貨量幾乎不會成長，不過人機介面的產值還是會成長。

葉儀皓說，因應晶圓代工產能受限，義隆電在製程方面做了改變，預期下半年產能可望有比較大的突破，全年營收將力拚小幅成長。（編輯：張均懋）1110222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族